金防部參謀長林帝志少將涉經費浮報 遭調職並接受調查 22:032019/10/09 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前金防部參謀長林帝志少將。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 又有將官涉及經費問題遭調職調。據透露，金防部參謀長林帝志少將因涉及帳目浮報問題，刻遭陸軍調查，陸軍並已下令將其調任陸軍司令部委員，並於7日生效。 據了解，這兩天陸軍督察單位正在金門查帳。 軍方官員說，林帝志的金防部參謀長職務已解除，現調陸軍委員，但案情正調查中。據了解，林帝志是在台灣休假中，遭調職調查。 林帝志友人則替林喊冤，說林帝志並沒有浮報經費，所有公文都經過主計、督察人員簽章，並認為整件事是軍中有人整他。 (中時 ) #陸軍 #調查 #經費 #浮報 #參謀 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》每年砸千萬元，中嘉達勝助5校聯盟微課程經費 17:052019/10/05 財經 群星獻唱 旺旺集團向長青長輩致敬 04:102019/10/06 地方新聞 石螺潭排水工程 邱志偉爭取經費 04:102019/10/07 地方新聞 核定台馬輪經費 小英：有用心人民看得到 12:412019/10/07 政治 新台馬輪經費 蔡英文：政府已核定11.4億 14:272019/10/07 政治 台南路平升級 砸40億重鋪50條 04:102019/10/09 地方新聞 獨》海軍通信指揮官 浮報經費A錢遭拔官法辦 11:092019/10/09 社會 教育預算增134億元 用在因應少子化、改善大學宿舍 15:592019/10/09 生活 四維國小廁所革命 沈智慧爭取經費改善 18:012019/10/09 政治 縣長、立委等會勘珠仔山杜區活動中心案 指示分2階段進行 18:332019/10/09 生活 軍事熱門新聞 金防部參謀長林帝志少將涉經費浮報 遭調職並接受調查 - 軍事 UFO異象！暗黑大物浮現 魚雷瞬間消失 - 軍事 汰換F16 這國砸340億加碼買9架F35 - 軍事 不談就打 美國加強轟炸塔利班 - 軍事 未來後備兵力以「志願役退伍」為主 軍事訓練役男為輔 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。