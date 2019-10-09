又有將官涉及經費問題遭調職調。據透露，金防部參謀長林帝志少將因涉及帳目浮報問題，刻遭陸軍調查，陸軍並已下令將其調任陸軍司令部委員，並於7日生效。

據了解，這兩天陸軍督察單位正在金門查帳。

軍方官員說，林帝志的金防部參謀長職務已解除，現調陸軍委員，但案情正調查中。據了解，林帝志是在台灣休假中，遭調職調查。

林帝志友人則替林喊冤，說林帝志並沒有浮報經費，所有公文都經過主計、督察人員簽章，並認為整件事是軍中有人整他。

(中時 )