中華民國籃球協會第17屆SBL超級籃球聯賽外籍球員測試暨選秀會進入最後倒數，正式20人名單出爐，其中五位球員具有NBA資歷，包括曾效力曼菲斯灰熊的Jordan Adams、征戰過亞特蘭大老鷹隊的Ivan Johnson都入列，另外曾連續三年拿下Drew League MVP的Franklin Session也確定來台。

因第一階段公佈名單中部分球員已與其他聯賽或聯盟簽署合約，因此籃協優先從球團推薦的落選名單，挑選球員進行替換。參與選秀會的球員也已事先透過經紀人提供報價，避免球團挑選球員後，談薪階段彼此認知有所落差。

籃協秘書長李一中表示，為加速球團評估洋將戰力及薪資空間，除了請經紀人準備球員基本資料及經歷外，也一併提供球員的理想薪資，目前確認的名單都在SBL本季薪資上限範圍內。

為提供球團精準的球員數據及參考表現，選秀會正式登場前將先舉辦測試會，並由中華男籃總教練Charlie Parker擔任測試會總教練。其中基礎體測項目包含裸足身高、體重、臂展、站立摸高，進階項目則有原地及助跑垂直起跳高度、禁區四點移動速度、底線折返、3/4 場衝刺及投籃測試等。

Parker教練更親自規畫訓練，特地安排團隊演練、進攻組合、分組對抗等內容，考驗球員如何在不同的訓練項目中展現實力，各球團也可藉由各項訓練觀察球員的能力、特性及團隊觀念。

外籍球員測試暨選秀會的目標，除了期盼SBL球團可以尋找到適合的洋將外，Parker教練表示，相當期待透過選秀會找到能力出眾，並且願意為台灣籃球努力的歸化人選。

為了讓喜愛SBL的球迷一同關心首辦的外籍球員測試暨選秀會，除選秀會外，包括測試會可看度最高的5 on 5對抗賽，都將在籃協及WOWSight粉絲專頁進行直播，球迷可以透過直播即時關注。

(中時電子報)