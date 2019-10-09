一架美國空軍的F-16CM戰鬥機，在德國西南邊策梅爾(Zemmer)附近的森林區墜毀，飛行員及時彈射，受了些輕傷，已送往醫院觀察。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，這架F-16CM的戰機呼號是「戰鷹11」(Warhawk 11)，隷屬駐紮在施潘德勒空軍基地(Spangdahlem AFB)的美軍第52戰機聯隊。

據美國空軍發言人說，戰機是在一次例行訓練飛行中墜毀，所幸飛行員有及時彈射，雖受輕傷但無大礙，送往當地醫院。

施潘德勒基地女發言人安琪拉‧華生(Angela Watson)說，墜機時間是當地時間週二下午3點左右，墜機原因還需要調查。警方補充，墜機現場周圍大片區域暫時封鎖，避免機上的物質外洩。

F-16CM戰機是指經過中期性能提升(MLU)的F-16C，這樣的戰機通常已經有服役一段時間，可能是F-16C Block25、30、32這樣的早期型F-16C。目前約有24架F-16 與大約4,000名美軍，駐紮在施潘德勒空軍基地。

(中時電子報)