25歲的范少勳剛以電影《下半場》入圍金馬獎最佳新人，又接下實境節目主持及多部電影，9日為HBO Asia、公視《通靈少女2》受訪，聊到走紅後感想，「不會有一餐沒一餐了，經濟穩定，也可以拿錢回家給媽媽。」他的人氣和事業運正旺。感情狀態則撲朔迷離，先前他有個交往6年圈外女友，昨說目前心思放工作上，不想讓媽媽擔心，最後以「各自努力，大家都有想要完成的目標」回應，是否情淡？他四兩撥千金：「可以寫我努力認真工作。」

范少勳拍《通靈少女2》慶幸沒遇到靈異事件。（圖／羅永銘攝）

范少勳說自己是《通靈少女》第一季的鐵粉，聚會中遇到還主動跟蔡凡熙「拜碼頭」，感情相當好。由於第一季蔡凡熙飾演的阿樂角色太鮮明，會不會怕被比較？他表示，「完全不一樣的角色性格，全新開始，沒什麼可以比較的」。此次和女主角郭書瑤及温貞菱合作，他說郭書瑤常請大家吃飯，拍戲時也不會有「誰帶誰」的狀況，而和温因角色都屬邊緣人，在片場比較安靜，但私下和她會相約打電動。

范少勳坦言現在經濟比較穩定了。（圖／羅永銘攝）

他拍《通靈2》時僅62公斤，是人生最瘦時期，近來因錄實境節目，體重從69暴增到77胖8公斤，還被經紀人虧上鏡頭有雙下巴，為了接下來的金馬獎，他最近開始調整飲食，想把線條練回來。今年他在電影、電視劇闖出成績，「媽媽不用再擔心我沒錢吃飯」，坦言小時候有段時間父母感情不好，他不回家所以加入八家將，從兄弟間取暖，現在長大了，和姊姊能分攤家裡大小事，媽媽也不像過去嚴厲。

范少勳避談圈外女友。（圖／羅永銘攝）

(中時 )