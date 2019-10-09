李正皓在關鍵時刻上護馬，痛批文山伯「你又是什麼咖」 (圖／關鍵時刻)

前總統馬英九與鴻海創辦人郭台銘上演「愛的抱抱」，此舉惹怒不少韓粉，其中「挺韓五虎將」之一的文山伯更是在節目上嗆馬「國民黨奶水盡養這種咖」，引發馬英九不滿，高分貝反擊，國民黨草協聯盟發起人李正皓也護航馬英九，怒嗆文山伯「你又是什麼咖」。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上相當不悅，開頭就問「文山伯你是什麼咖」，李接著猛批「文山伯你幫國民黨立下什麼汗馬功勞？你幫韓國瑜打下高雄，守不守得住1年都不知道，你先守4年再來說自己是個咖」。

李正皓越說越激動，還一度破音。他指出馬英九成功奪回總統大位，就是總統咖：「韓國瑜有多厲害？他打下高雄，很讚啊，但做不做得滿4年都還是問號，現在市民要罷免韓國瑜了，你文山伯有沒有辦法幫韓守4年，如果沒辦法，抱歉，你不是打下高雄市，你只算路過高雄而已」，讓主持人劉寶傑也失笑。

李正皓說，馬英九幫助國民黨在野重回執政，9席(縣市)變成14席都不是咖的話，那韓國瑜這種路過高雄市的又是什麼咖，你文山伯又要怎麼評價這種咖。

(中時電子報)