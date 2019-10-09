針對媒體報導「金防部前參謀長調任委員」乙情，陸軍司令部今（9）日表示，本屬金門防衛指揮部林姓少將因疑似經費支用不當，刻由司令部專案小組著手調查；另為利案情釐清與周延，林員即日起暫時調整為本軍委員職務，靜候調查。本部將秉「毋枉毋縱」原則還原真相，依法適處。

(中時 )