林帝志涉經費支用不當 調職候查 22:552019/10/09 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前金防部參謀長林帝志少將。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「金防部前參謀長調任委員」乙情，陸軍司令部今（9）日表示，本屬金門防衛指揮部林姓少將因疑似經費支用不當，刻由司令部專案小組著手調查；另為利案情釐清與周延，林員即日起暫時調整為本軍委員職務，靜候調查。本部將秉「毋枉毋縱」原則還原真相，依法適處。 (中時 ) #調查 #陸軍 #司令部 #委員 #專案小組 也許您會感興趣 推薦閱讀 對時力感到心寒 決策委員蕭新晟宣布退黨 16:492019/10/05 政治 鳳大住宅大樓地下室氣爆 泰嘉成立專案小組助回復原狀 17:002019/10/05 財經 通烏門案 眾議院向白宮發傳票 04:092019/10/06 國際大事 想蓋飯店走偏門 業者賄賂審議委員雙吃牢飯 11:222019/10/07 社會 創新低！南韓民調：文在寅支持率跌至44.4％ 15:002019/10/07 國際 接韓國瑜新北競總主委？侯友宜：那只是一個名號 10:302019/10/08 政治 海軍短片慶雙十 鄉土語言共融齊賀 11:532019/10/08 社會 川普彈劾調查 白宮律師稱不合憲法拒絕配合 09:482019/10/09 國際 華郵民調：共和黨人支持彈劾調查創新高 13:022019/10/09 國際 金防部參謀長林帝志少將涉經費浮報 遭調職並接受調查 22:032019/10/09 軍事 軍事熱門新聞 金防部參謀長林帝志少將涉經費浮報 遭調職並接受調查 - 軍事 汰換F16 這國砸340億加碼買9架F35 - 軍事 UFO異象！暗黑大物浮現 魚雷瞬間消失 - 軍事 美國陸戰博覽會 展出155公釐卡車式榴砲 - 軍事 不談就打 美國加強轟炸塔利班 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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