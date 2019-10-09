徐孝琳及朴胤載主演的韓劇《讓開吧，命運》，10日將在中天娛樂台全台首播。有「韓版周迅」之稱的徐孝琳飾演富家女韓勝珠，她不願接受商業聯姻，認為沒有感情的婚姻無法長久，是個敢愛敢恨、有主見的女孩，與現實生活中總是勇敢追愛、大膽示愛的她很雷同。

朴胤載、徐孝琳。中天提供

徐孝琳曾在受訪時提到，讀幼稚園的時候與班上一個胖胖小男生談過純純的愛，自曝：「我都會送他糖果，是我先跟他告白的。」沒想到時隔20多年後，他們在泳池相遇，身穿無肩帶比基尼的徐孝琳站上4米高的跳水台縱身一躍，原本想用自己美麗的身影再次抓住初戀男友目光，沒想到跳水的衝擊力卻讓比基尼整片位移，讓她差點露點，徐孝琳害羞直呼：「好糗！真的好丟臉！」

徐孝琳飾演富家女。中天提供

徐孝琳回顧過往經歷，拍攝《那年冬天風在吹》時，因為是拍攝第1集的第1場戲，所以很緊張，當時的她演技稚嫩，與她演對手戲的「國民哥哥」趙寅成告訴她：「演戲最重要的就是放輕鬆，這樣就能演得好了！」不但緩解徐孝琳的緊張，也讓她在日後拍戲的時候都會想起這句歐爸傳授的秘訣。中天娛樂台10月10日起，每週一至週五晚間8點播《讓開吧，命運》。

(中時 )