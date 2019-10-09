由於不滿火箭總管莫瑞的言論、NBA總裁席爾佛力挺莫瑞，大陸決定全面抵制明日在上海登場的「中國賽」，不但取消了賽前記者會，並且還直接撤掉場館外的看板，如果明日的比賽一個觀眾都沒有的話，對於NBA在大陸的市場恐怕會有致命性的傷害。

NBA總裁席爾佛今天趕赴上海，希望能化解這次危機，可惜大陸官方和民間都不買帳，原定的湖人與籃網兩隊賽前記者會臨時喊卡，就連本來懸掛在場館外的旗幟、海報和看板都被撤掉，改掛五星旗，晚間的球迷晚會也直接取消，看起來是決定全面性的抵制，絲毫不給席爾佛面子。

(中時電子報)