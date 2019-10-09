NBA》抵制中國賽 陸方取消記者會撤掉看板 22:162019/10/09 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為了抵制火箭總管莫瑞和NBA總裁席爾佛，大陸取消中國賽記者會以及撤掉場館外看板。(中新社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於不滿火箭總管莫瑞的言論、NBA總裁席爾佛力挺莫瑞，大陸決定全面抵制明日在上海登場的「中國賽」，不但取消了賽前記者會，並且還直接撤掉場館外的看板，如果明日的比賽一個觀眾都沒有的話，對於NBA在大陸的市場恐怕會有致命性的傷害。 NBA總裁席爾佛今天趕赴上海，希望能化解這次危機，可惜大陸官方和民間都不買帳，原定的湖人與籃網兩隊賽前記者會臨時喊卡，就連本來懸掛在場館外的旗幟、海報和看板都被撤掉，改掛五星旗，晚間的球迷晚會也直接取消，看起來是決定全面性的抵制，絲毫不給席爾佛面子。 (中時電子報) #NBA #席爾佛 #莫瑞 #湖人 #籃網 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬俊麟記者會認不倫戀 她揭「道歉犯2大禁忌」 07:172019/10/05 娛樂 NBA》聯盟總裁席爾佛 支持莫瑞言論自由 08:262019/10/08 體育 馬俊麟妻怒告王瞳侵權 名律師揭關鍵教戰「根本不要開記者會」 11:492019/10/08 娛樂 NBA》陸媒質疑席爾佛雙重標準 17:182019/10/08 體育 NBA》席爾佛仍前往上海 知道姚明很生氣 00:022019/10/09 體育 火箭風波失速 央視停播NBA 04:092019/10/09 焦點新聞 兩岸史話－白宮記者會上 詞鋒咄咄逼人 04:102019/10/09 兩岸藝文 NBA》帕總嘲諷川普 稱讚席爾佛有擔當 09:402019/10/09 體育 NBA政治風波在上海延燒 取消多項活動 17:282019/10/09 兩岸 陸曾3度政治性停播NBA 這次結局會有不同？ 20:442019/10/09 兩岸 體育熱門新聞 MLB》光芒拖出韋藍德 洋基賺到了 - 體育 NBA》抵制中國賽 陸方取消記者會撤掉看板 - 體育 大陸企業震怒 NBA損失慘重數百億 - 體育 火箭總管爭議 美媒：NBA輸定了 - 體育 NBA》快艇教頭：言論自由要付出代價的 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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