ESPN報導中國大陸禁播NBA賽事與活動

NBA火箭隊總經理莫雷挺香港示威引發中國大陸民眾抵制，陸媒除停播NBA賽事外還發動全面抨擊。不過著名體育頻道ESPN在報導此事時，被眼尖的大陸網友發現其節目中的中國地圖缺了台灣，經網友將畫面截圖上網後引爆熱議。但消息一出來後，網友發現ESPN網站上很快將地圖做了修正，不只補上台灣，連海南島及目前還有爭議的南海九段線都一併補上。網友讚嘆曰：「乖乖！求生欲太強了」。

據大陸網路自媒體報導，ESPN在報導有關休斯頓火箭總經理莫雷事件對大陸造成影響的播出畫面中使用的不完整中國地圖，引來了大陸網友的強烈不滿。ESPN主持人在播報時，其身後的世界地圖將中國所處的位置標記成了醒目的黃色，但台灣和海南在地圖上並不明顯。雖然節目後ESPN高層已經明確表示，禁止全員討論有關中國大陸的話題，但網上這張不完整中國地圖畫面卻讓ESPN陷入火上澆油的困境。

在遭到大陸網友抨擊後，ESPN很快地補上修正中國地圖的畫面，不只加上台灣、海南島，連尚有爭議的南海九段線全部都補上，顯然是問過專家了。（圖／虎撲社區論壇）

報導說，ESPN記者Rachel報導因莫雷事件參加中國賽的兩支NBA隊伍已經受到了嚴重的影響。除了原定的所有活動取消之外，大陸球迷見到喜愛球星的反應也不再那麼自然。面對拍攝，他們不願意讓外界看到自己的臉，真是苦了這些熱愛NBA的球迷們。

不過有網友在Youtube上觀賞ESPN報導時發現新聞報導的主播身後中國地圖沒有台灣，也沒有海南。因此在虎撲論壇上貼文稱：「ESPN作死(找死)」、「連海南都沒了」、「這個已經足以抵制 ESPN 和迪士尼了」，論壇上一片罵聲。另有網友嘲諷說，ESPN才剛被美國國會議員指責「沒有骨氣、向中國低頭」，回過頭來還得準備挨大陸官方與網友抗議，真正「裡外不是人」。

就在論壇上一片罵聲之際，有大陸網友發現ESPN已在網站的畫面做了修改，在中國地圖補上了台灣與海南，連目前在國際還有爭議的南海九段線主張一併都畫上去，但youtube上的影片尚未來得及修正，或許因為大陸網友還無法接上youtube。網友因此笑說：「我的乖乖，求生欲太強了…」、「其實美國人根本分辨不出完整的中國地圖和不完整的中國地圖。他們甚至不知道發生了什麼。」

(中時電子報)