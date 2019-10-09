日前才對於自家總管莫瑞的言論表達歉意的火箭當家球星哈登，今日在日本受訪時改口支持NBA總裁席爾佛的言論自由觀點，前後兩種態度遭到大陸網友的猛烈批判。

哈登昨日在日本受訪時說：「我們道歉(apologize)，我們愛中國，我們喜歡去那裡打球。對我們兩人(韋斯布魯克)來說，那裡的球迷總是給我們熱烈的支持。」

這件事是總管莫瑞(Daryl Morey)捅出來，不過哈登沒有站在總管那邊，他還表示：「我們很珍視那裡的粉絲(大陸球迷)，喜歡他們的一切，很感謝他們給予我們每個人與球隊的支持。」

沒想到才相隔24小時，哈登的態度有了180度大轉變，他今天改口表示，「每個人都有表達自己觀點的權利，就像是我們日常生活一樣，有些表達別人會同意，有些人會反對，這是我們需要承擔的，我支持席爾佛表達的言論自由看法。」

哈登昨日的道歉言論在美國引起熱烈討論，還有不少球迷罵他「軟骨頭」，今日受訪時雖然沒有提到莫瑞，但表態支持席爾佛，等於認同莫瑞，也難怪消息傳出後，大陸球迷群情激憤，認為哈登是在壓力下改口的，怎會前日說尊重大陸主權，隔日就立場突變。

(中時電子報)