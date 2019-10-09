美國伊利諾州一處活動房屋區，今年4月遭一名9歲幼童縱火，造成3名孩童與2名大人活活被燒死，這名涉嫌放火的兒童遭到檢方以1級謀殺罪、縱火罪、重度縱火罪等罪名起訴，引發議論。

這是美國自2006年來，第一次有兒童因犯下4死以上的重大殺人罪被起訴。檢方並未公布該童的性別和背景，也未透露該童與死者間是否有任何關係。但檢方表示，在啟動起訴程序前，已仔細研究多份報告，才做出上述決定。

這場死亡火災發生在今年4月6日，法醫表示，火勢是遭人蓄意引燃。檢察總長明格說，這是個悲劇，要以此等重罪起訴一個如此年幼的孩童，對他們而言相當沉痛，但有些事情非做不可。

但當地的少年律師和青少年司法保護團體批評，9歲年紀太小，在德國等國家，為刑事案件負責的最低年齡是14歲。「9歲的孩子甚至不知道，這世上沒有耶誕老人，他們不懂人會死且不會復生，我們無法理解，一個9歲的孩子是否會產生謀殺人的意圖。」

(中時電子報)