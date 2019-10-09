前總統馬英九日前和鴻海創辦人郭台銘同框出席演講活動，熱情擁抱，引來韓粉不滿說，應開除馬英九，其中韓粉文山伯甚至批國民黨盡是養這些人，到底未來要怎麼團結。馬辦對此罕見憤怒地發聲明，質疑是假韓粉？前台北市議員、名嘴楊實秋爆料說，他和馬英九共事8年，覺得馬英九真的是謙謙君子，也可說是謹小慎微。

被問到馬英九真的有這麼強的憤怒、這麼強的不安全感？楊實秋在談話性節目《關鍵時刻》表示，他跟馬英九共事8年，他這個人說好聽一點，真的是謙謙君子，說難聽一點，可能是謹小慎微。馬在當台北市長任內，他是連他底下的首長都不會去罵，都請人暗示，包括議員或後來的金溥聰去處理，所以金溥聰跟他搭檔非常適合，金溥聰就扮演黑臉的角色。馬英九因為非常年輕就當了中央黨部的副秘書長，他的叔叔、伯伯是他的部下，在這種情況下，他對部下就會特別寬厚。

資深媒體人康仁俊則指出，馬辦此次發聲明，是針對這件事在講，難道只講給韓粉聽嗎？其實不是，他聲明中還有一大段是講給國民黨聽，要講給黨中央聽，若馬英九都會遇到這種狀況，曾經執政的縣市首長、或曾經當官的，會不會開始覺得怎麼把大家切割光了，馬的危機感也是來自這裡。

(中時電子報)