屏東監獄舉辦一系列「家庭支持方案」活動，孩子畫畫讓收容人落淚。（屏東監獄提供／潘建志屏東傳真）

屏東監獄與屏東縣政府社會處合作，陸續舉辦一系列「家庭支持方案」活動，希望透過受刑人和家屬相處，受到家庭的幫助和鼓勵，讓心情更穩定。收容人和孩子一起共讀繪本、共做手工藝品，孩子也畫畫送給爸爸，讓許多收容人感動落淚。

這次活動包含親子共做、共讀、家庭聯絡簿、卡片傳情等課程，收容人與孩子共同製作手工藝品，或是爸爸抱著孩子一同閱讀兒童繪本，並邀請收容人為孩子錄製床邊故事，讓孩子們雖然沒有爸爸陪伴，但在都能聽到爸爸的聲音入睡。

活動也邀請孩子們為父親帶來自己的家庭圖畫。許多孩子的繪畫都流露出對爸爸的思念、不捨與期待，因爸爸無法短期內返家，只能將思念化為圖案，並期待爸爸能儘快出監，陪伴他們一同成長。有孩子將自己和爸爸的手畫在一起，希望未來能緊緊相牽。

收容人小豬表示，以前的自己在成長歷程對家人造成傷害，但家人到現在還對自己不離不棄，非常後悔，希望有朝一日出獄後能彌補家人，也要擔負起對家庭應盡的責任。

屏監表示，希望透過活動，連結各項資源，增進家庭對收容人的支持，尤其對於高關懷需求的收容人，加強家庭提供的援助，也能協助收容人出獄後能順利復歸社會。

(中時 )