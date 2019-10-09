2020台灣燈會在台中！主燈區在后里花博園區中央燈區6公頃，交通部認為是歷年來最小。台中市觀旅局長林筱淇9日指出，中央燈區佔地9公頃，非歷年最小；傳出只6公頃應是扣除樹木、大型藝術裝置。可能是把樹木、大型藝術裝置扣除，明年燈會應由中央、地方齊心協力辦好。

觀光旅遊局指出，台灣燈會主燈區在后里森林園區，森林園區15公頃加上軍方釋出土地約3公頃，市府和中央各占一半；交通部的中央燈區佔地9公頃，比照歷年資料2018年嘉義燈會，中央燈區面積5.4公頃，並非歷年最小。

媒體報導說，台中市政府以公文發函交通部，以經緯度區分燈區。林筱淇指出，因廠商要佈燈所以用經緯度來畫分燈區；針對交通部觀光局指出主燈區面積僅剩6公頃，可能是把樹木、大型藝術裝置扣除了，但這些樹木也可以成為很好的佈景道具。

市議員江肇國指出，台灣燈會的舉辦每次都是中央地方攜手合作，市府和中央在溝通上，不循往年方式，現又丟一塊不利佈展的地方給中央，擺明給中央難堪；提醒市府燈會成功與否，主辦城市要負全責。市議員陳清龍說，希中央、地方好好溝通協調，將明年的燈會辦好才是全民福祉。

市議員謝志忠強調 ，舉辦一個燈會竟然還要分經緯度，行銷台中還要分座標嗎，這是全台中人的盛事， 應該要好好專注將活動辦到最好。

(中時 )