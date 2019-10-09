國慶連假將至，觀光熱門勝地小琉球預計每日將吸引破萬遊客到訪。只要人潮眾多，小琉球潮間帶總會出現遊客脫序甚至違規行為，縣府呼籲，島上5處潮間帶已公告為自然人文生態景觀區，民眾進入一定要遵守法律規定，讓生態永續。

小琉球潮間帶生物種類多樣，又有大批海龜棲息，近年來成為熱門旅遊景點，大量人潮衝擊威脅當地自然生態環境。時序雖已入秋，但小琉球仍適合玩水，當地業者預估，國慶連假每日會有破萬遊客登島，首日更更上看1.5萬人。

屏東縣政府表示，已公告的「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」包括肚仔坪、杉福、蛤板灣、漁埕尾、龍蝦洞等5處潮間帶，其中杉福及漁埕尾為潮間帶保育示範區，同一時間進入人數分別以300人、500人為限。

遊客進入自然人文生態景觀區務必由合格導覽人員帶領，並遵從指示及相關規定，不能隨意捕捉潮間帶生物，維護生態永續。未依規定申請者，依《發展觀光條例》得處以新台幣3萬元以下罰鍰。

保育區範圍內以任何方式採捕水產動物或破壞棲息地環境之行為，依《漁業法》處新台幣3到15萬元罰鍰。另外近期頻傳的騷擾海龜事件，將依《野生動物保育法》處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

(中時 )