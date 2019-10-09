運動品牌今（9）日在信義區百貨展出與時尚大帝老佛爺跨界聯名的新品，找來不少藝人與潮流偶像一同共襄盛舉，包含「運動系美女」夏若妍、時尚DJ孫麥傑、在《貓的孩子》、《我們與惡的距離》都有參演的劉修甫、陳艾熙、朱軒洋、徐謀俊等。

多位潮流偶像到場朝聖，這個運動品牌搭上時尚大帝的活動，更尋購必收單品。夏若妍身穿聯名連身裙，背後的拉鍊巧思流露熱情正紅，搭配率性厚底時尚美鞋，凸顯簡約潮流中略帶女力氣場的穿搭小心機，而這件衣服也是時尚DJ孫麥傑相當喜愛的，近年大走中性潮流風的時尚界，不少衣服不只女生能穿，男生也能駕馭的很好。

孫麥傑、陳艾熙。（圖／品牌提供）

近期推出新書的陳艾熙則選擇更能修飾身型的黑色緊身褲搭配紅白色系聯名連帽Tee，搶眼字樣書寫出高端時尚運動裝束無可比擬的強大氣場；影視圈小鮮肉朱軒洋穿上白色聯名短Tee與黑長褲，外罩現代科技感十足的聯名銀亮立領外套，展現年輕時尚感。劉修甫、徐謀俊、屁孩、黃右年、陳瑾緗等人也都搭配出最IN的潮流單品，見證運動潮流嶄新格局。

徐謀俊。（圖／品牌提供）

孫麥傑看上的背後有拉鍊的特殊帽T。（圖／品牌提供）

時尚DJ孫麥傑今年出席不少場時尚活動與派對，外型帥氣的他透露，平常喜好穿襯衫，會選擇透氣薄的款式，今日也特地選上一件螢光綠的潮流配色外衣，他也表示他逛完展覽後最愛一件背面有拉鍊，搭配球衣材質的帽T，他認為這樣相當透氣，不會有悶熱感，外觀也相當時尚。目前單身的他，喜歡氣質型女孩，他也預告年底將會有作品問世，要大家好好期待。

(中時電子報)