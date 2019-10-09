七六人今天在主場以58分之差輕鬆擊敗廣州龍獅隊，然而在比賽當中傳出一段插曲，一對夫婦身穿T桖、手拿挺港標語，並且高喊「香港自由」口號，兩人立刻遭到場館保安人員驅逐出場。

根據《CBS Philly》報導指出，現年33歲的山姆沃克斯，是費城居民，曾在香港待過兩年時間，對於香港有深厚的情感，這次他與妻子兩人身穿「Free Hong Kong」字樣的T桖，手持「Free Hong Kong」標語看板。

當兩人進場的時候，場館保安人員見狀立刻上前規勸，並沒有沒收兩人手上的標語，沃克斯夫婦從比賽開始就高舉著標語，比賽進行至第二節，沃克斯從座位席上站起，高喊「Free Hong Kong」，隨後就被驅逐出場。

根據NBA規定，帶進球場的標語以及身上穿的衣服不得有淫穢的字眼，或是不雅的訊息，但並沒有限制政治言論，因此沃克斯才沒有被阻擋在場館外。

然而沃克斯在比賽期間站起來高喊口語，此時就場館方面就能夠以妨礙其他球迷觀看比賽而進行驅離。

莫瑞的挺港言論如今延燒不斷，球季即將開打，倘若屆時爭議還是無法落幕，恐將危及到NBA的海外市場，尤其是龐大的大陸商機。

(中時電子報)