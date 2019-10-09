未來事件交易所發表2020總統大選預測，蔡英文的市場價格優勢已縮小，韓國瑜聲勢觸底反彈。 據邊際效應理論，「黑韓」對韓國瑜殺傷力到底了；「芒果乾(亡國感)」操作助益對蔡英文不再加分，兩者交叉影響蔡、韓市場價格產生微妙變化了。

根據未來事件交易所截至10月8號的平均交易價格，蔡英文以$56領先韓國瑜的$44.99。回顧8月1日時，蔡、韓差距還不到$1，但隨香港「反送中」示威情勢升高，蔡英文趁機炒作「芒果乾(亡國感)」，自此之後，蔡英文的看好度一路上漲。在8月21日開始，蔡英文的市場價格始終維持在$50以上，最高時漲至近$62。

而韓國瑜在香港「反送中」呈現被動困境，加上「黑韓」攻擊頻頻，韓市場價格維持在$36至$40之間震盪徘徊。其中在9月27日，韓國瑜市場價格下跌至僅有$31.76創新低點。

但10月開始，蔡「利多出盡」、韓「利空出盡」，兩人的價差出現縮小現象。除了國內南方澳斷等重大意外的影響，香港議題對蔡英文加分效益遞減，而韓國瑜對市政主動性增強，若再能主導總統議題戰場，將有助韓國瑜再縮小差距，為明年1月投票時產生勝負逆轉關鍵。

(中時電子報)