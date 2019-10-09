中華男子體操隊首闖體操世錦賽成隊決賽，拿到第6名成績。(美聯社)

2019德國斯圖加特世界體操錦標賽，中華男子體操隊在成隊資格賽以總成績第8名晉級今晚決賽，6個項目拿到248.243分，勝過瑞士、烏克蘭，排名第6，最終金銀銅牌落入俄羅斯、中國大陸、日本手中。

上屆世錦賽中華男子體操隊總分238.195排名第17，本屆成績大幅度躍進，資格賽以250.093高分晉級決賽，且確定拿到4席東京奧運參賽資格，是中華隊睽違56年再度看到體操成隊登上奧運舞台。

今天的成隊決賽中華隊先在跳馬由徐秉謙、李智凱和唐嘉鴻留下41.165分，接著雙槓唐嘉鴻、游朝偉、李智凱獲得40.266分，單槓徐秉謙、李智凱、唐嘉鴻搶下41.115分，地板李智凱、蕭佑然與唐嘉鴻斬獲41.432分，鞍馬徐秉謙、李智凱、蕭佑然進帳42.900，5項結束累積的分數勝過資格賽第4的烏克蘭，暫居第7。

中華隊最後一個項目吊環，靠著李智凱、唐嘉鴻跟游朝偉補上41.365分，總成績再擠下瑞士，最終以第6名坐收，而李智凱和唐嘉鴻還要在本周五晚間10點開始的個人全能，努力為中華隊再創佳績。

成隊決賽比賽最後就看俄羅斯、大陸兩強爭金，資格賽以第1名打響氣勢的俄羅斯，選手們在各項目表現出色，以總分261.726分帶走金牌，大陸260.729分銀牌，日本258.159分銅牌。

(中時電子報)