「東海刈包大王」靜宜店的「四神湯」，深受年輕族群的青睞，讓消費者一試成主顧。（陳世宗攝）

四神湯是一道廣受歡迎的「庶民美食」，也是相當溫和的中藥藥膳，傳統正規的四神湯只有四種中藥，但為增加口感，一般業者和民眾常會自行添加豬肚、薏仁、當歸等；四神湯看似平凡，卻有很好的保健效果，尤其對於消化不良、體弱疲勞者，是道具有養生的藥膳。

中醫師蔡全德說，四神湯原本的名稱是「四臣湯」，即芡實、蓮子、淮山、茯苓這四味中藥（四臣），搭配豬肚一起燉煮的中醫藥方；為使這道藥膳更加美味，一般加入當歸；為了加強利溼作用則增加薏苡仁，另豬肚本身就有顧脾胃的功用，所以豬肚也可增加四神湯的功效。

以營養學角度來看，四神湯成分含豐富蛋白質、維生素和礦物質，單吃也能補足營養。中醫師建議，如擔心孩子偏食、營養均衡、長不高、發育不好，秋冬吃碗熱騰騰的四神湯，效果更勝昂貴的補藥；當身心疲累時一碗熱呼呼、飄著淡淡蓮子香氣的四神湯，就成恢復元氣的「還魂湯」。

喜歡餐飲的林信嘉及胡諭婷夫妻，創業開「東海刈包大王」靜宜店約3年6個月，每天投入超過12小時；創業最開心的是擁有自己的店，讓顧客能吃到美食，工作時間也很自由，賣的四神湯符合年輕學子的口感，放入小腸、蓮子等材料，喜歡加藥酒的消費者可酌量自加。

網友極力推薦的是好吃的刈包加上一碗「四神湯」，是老少咸宜最對味的絕配！「東海刈包大王」靜宜店的「四神湯」深受年輕族群的青睞，不僅用料最實在，湯頭清爽甘甜；薏仁熬煮軟爛，湯頭香醇順口，還可嚐出道地中藥材的味道，讓消費者一試成主顧。

店名：東海刈包大王靜宜店

地址：台中市沙鹿區北勢東路547號

電話：04-2631-6176

營業時間：平日11：00─24：00，假日6：30─24：00。(每週三店休)

售價：四神湯35元

(中時 )