台中市議會國民黨亦非省油的燈，拿著「中火火力全開，害死中部老百姓」等大型標語；痛批中央錯誤的能源政策，導致台中嚴重空汙。（陳世宗攝）

台中市連日霧霾空汙議題引發藍綠激烈攻防！台中市議會第二次定期會9日開議，民進黨團議員大動作要求市長盧秀燕要為連日霧霾、政策跳票｢先道歉、再開議｣。國民黨團議員則反駁問題在中央要求「空汙蔡 踹來共｣、大喊「蔡英文下台！」

台中市議會9日原定由市長盧秀燕進行施政總報告，一開議民進黨議員集體戴上口罩、手持標語，衝到盧秀燕前表達抗議；還在盧秀燕位置上貼滿「騙」字，要求盧秀燕針對連日空汙先道歉給市民一個交代，盧秀燕見狀秒閃離席。

國民黨亦非省油的燈，分別拿著「中火火力全開，害死中部老百姓」、「中火加2部機組，你同意嗎？」、「笨蛋問題在中央！」等大型標語；痛批是中央錯誤的能源政策，導致台中嚴重空汙。左批要總統蔡英文下台，右斥民進黨團惡意杯葛，讓議事被迫停擺。

經政黨協商後，盧秀燕中午方上台進行施政報告，她表示未能完全解決空汙問題，深感自責抱歉，但市府團隊不會氣餒，會繼續要求中火減煤到1104萬公噸、機組汰舊換新，反對機組10＋2，此舉對台中人不公平。

環保局長吳志超針對環保署認為台電該罰，他說可見台電對法令認知不清，應該要深自檢討。

(中時 )