中部空汙日趨惡化，台電規畫在台中火力發電廠新建兩部燃氣機組，台中市政府強力要求須減煤4成及汰舊換新；台電無視中部「以肺發電」的吶喊，竟認為能源轉型須按部就班，為維持穩定供電，中火燃煤機組不宜提前除役。全然無視中部民眾的健康，藉中央職權一意孤行。

中火現有10部燃煤機組，1到4號機組汙燃物年排放平均濃度PM、SOx、NOx，分別是15mg／Nm3、25ppm、45ppm；5到10號機組污燃物年排放平均濃度PM、SOx、NOx，分別是5mg／Nm3、10ppm、20ppm；台電規畫新建2部燃氣機組，總裝置容量為260萬瓩，將4部舊燃煤機組轉為備用。

台中市政府強烈主張，中火新增2部燃氣機組，應同時將4部燃煤機組立即除役，中火降到台中市生煤自治條例規畫109年上限1104萬噸，減少4成生煤用量；台電回應既有燃煤機組不除役但改善效能，2025年燃氣機組運轉後和2018年相較，空汙排放減量達62％到72％。

「市長換人、空氣換新」是盧秀燕競選時主要政見，面對中部空汙霧霾嚴重，不應再增加中部汙染源，盧秀燕在市議會中即不滿指稱，台電不要忘記桃園拒絕觀塘電廠、新北市也因立場一致深澳電廠沒蓋成；台中只是要求部分除役，中火卻無視民怨沸騰越蓋越多、雪上加霜。

蔡政府能源政策全面廢核，綠電數量未必足夠、又不穩定，只能以火力發電支撐電網，面對中部惡化空汙，以核養綠公投通過，代表民意支持核電、反對以肺發電；政府不應以犧牲中部人的健康，增設火力發電來彌補全國用電需求，台電從未站在民眾健康考量，不知中央決策標準又在哪？

(中時 )