台中市議會昔日爆發性騷擾風波！今日再傳男議員「暗戀」女議員事件？台中市議會定期會9日開議又爆藍、綠議員推擠衝突！民進黨市議員賴佳微曾指控國民黨議員羅廷瑋在推擠時對她性騷擾；9日又表示羅廷瑋不但搶走民進黨的抗議看板，還不停在她旁邊「晃來晃去」，好像「暗戀」她。羅廷瑋當場反駁說，「我已經結婚，拜託放我一馬」。

市議會9日因民進黨議員杯葛議程，要求市長盧秀燕先為空汙嚴重道歉，再進行施政報告；國民黨議員也採取反擊動作，雙方舉著看板互相推擠。

國民黨議員張廖乃綸表示，她和黃健豪被民進黨議員何文海用力推差點跌倒，要求議會調錄影帶，並送紀律委員會。何文海反駁是藍營議員站在前面後，因後退時擠壓所致。

民進黨賴佳微抱屈說，每次推擠都是民進黨議員先站上去，都是國民黨議員推擠、挑釁，甚至碰觸民進黨議員；羅廷瑋不但搶走民進黨的抗議看板，還不停在她旁邊晃來晃去，好像「暗戀」她一樣。羅廷瑋回嗆說，「我已經結婚了，有2個小孩，老婆和小孩正在樓上的研究室，卻說我暗戀妳」，「拜託放我一馬」，士可殺、不可辱！

(中時 )