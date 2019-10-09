總統大選進入百天倒數，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜支持度27.9％，蔡總統35.1％，雙方差距從上月底13.7個百分點，逼近至7.2個百分點，韓有觸底反彈跡象。儘管如此，韓在年輕、高學歷及中間選民支持度偏低，泛藍支持者僅66％表態挺韓，無疑是韓陣營須彌補的缺口。

在歷經綠營黑韓、藍營內亂後，韓支持度幾度震盪。旺旺中時9月24至25日民調顯示，當時韓落後蔡13.7個百分點，成為總統參選人以來差距最大一次，時隔近兩周後這次民調再出現微調。

當民眾被問支持韓、蔡或其他候選人時，支持度依序為蔡35.1％、韓27.9％、呂秀蓮1.6％，蔡、韓相差7.2個百分點。

相較上月底，當時蔡支持度39.1％、韓25.4％，雙方差距13.7個百分點，顯示隨著南方澳斷橋6死、台中農地工廠大火等事件後，蔡支持度掉了4個百分點，韓逆勢上升2.5個百分點。

若以「政黨」交叉分析，發現「泛綠」支持者83.9％表態支持蔡；反觀「泛藍」支持者僅66.6％支持韓，11.8％不表態，不表態比例高於「泛綠」選民的6.3％。

值得韓營注意的是，「政黨中立」選民中，蔡支持度25.4％，雖領先韓的18.8％，但差距不多，且35.6％未表態，顯示游移未定的中間選民將是韓營能否逆勢反攻關鍵。

以「地區」交叉分析發現，韓在全台各區僅「宜花東離島」領先；就連上月暫時領先的「桃竹苗」，如今也被超車，支持度30.6％，略輸蔡的31.9％。

更大警訊是，蔡人氣最旺的區域落在「雲嘉南」，支持度48.1％，韓22.9％，這應也是韓陣營喊出百日策略是「決戰雲嘉南」的原因。

由於不少選民普遍存有「西瓜偎大邊」慣性，因此民調特別詢問「您認為哪位候選人當選總統機會較大？」看好度依序為蔡47.1％、韓24.9％、其他候選人0.7％，顯示目前藍軍正處於信心不足狀況。

該民調是10月7至8日進行，有效樣本1314人，在95％信心水準下，抽樣誤差±2.7個百分點。

(中時 )