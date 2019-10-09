台北市長柯文哲積極與鴻海創辦人郭台銘結盟，試圖搶攻國會席次。但旺旺中時最新民調顯示，民眾對不分區立委的投票傾向，有30.9％支持國民黨、21.4％支持民進黨，民眾黨則是7.9％，僅微幅領先時代力量的4.9％，顯示民眾黨在欠缺母雞的情況下，不分區選情正陷於泥淖。

2020總統大選將合併立委選舉，隨著柯文哲籌組民眾黨爭取不分區，國民黨主席吳敦義也頻頻傳出有意將自己列為不分區名單第一名，讓此次的不分區選情格外引人注意。

根據旺旺中時民調顯示，當民眾被問明年立委選舉時政黨票將投給哪一政黨？支持度依序為國民黨的30.9％、民進黨21.4％、民眾黨7.9％、時代力量4.9％、親民黨1％、新黨及扁色彩濃厚的一邊一國行動黨，支持度則均為0.2％。

相較於旺旺中時前2次民調，國民黨的政黨票支持度是一路從27.6％、29.5％，上升到目前的30.9％；民進黨則是都在21％上下震盪；民眾黨則是從上月底的9％，跌至現在的7.9％。顯示出隨著總統大選藍、綠兩軍對決情勢加劇，確實已開始壓縮第三勢力的生存空間。

值得注意的是，由前總統陳水扁號召成立的一邊一國行動黨，政黨票支持度僅0.2％；若與前2次民調做比較，一邊一國行動黨的支持度是從0.1％、0.3％，再掉到現在的0.2％，選情顯然未有顯助起色，對民進黨造成的壓力恐怕遠不如扁當初的預期。

(中時 )