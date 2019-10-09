2020大選上半場，毫無疑問是由蔡英文取得領先。如今，當選戰進入倒數百天，韓國瑜的首要之務，就是找回去年競選高雄市長時「無罣礙故，無有恐怖」的心境，放膽做自己，避免再被誘導進入「支微末節戰場」，終日與稻草人為敵，唯有如此，才可能擺脫泥淖，翻轉選情。

韓國瑜贏得初選後，旺旺中時媒體集團完成7次總統民調，韓落後的幅度，從2.6％一路拉開到13.7％，直到近期才終於回溫。然而，落後是事實，韓顯然也感受到致命危機，否則，又怎會冒著高雄選民質疑，也要放手一搏請假拚選舉？

落入綠下駟對上駟戰局

就戰術而言，韓放下市政後，一方面可快速抽離地方議員「下駟對上駟」的不對稱攻擊，二方面也有更多時間與空間全台走動，替選情打強心針。

只是，韓國瑜雖有強悍基本支持群，但比例終究只有25％上下；無論鋼鐵粉再熱情，在藍綠對決賽局中，終究難以贏得選戰。所以，未來韓國瑜若仍只有繼續講著過去已講過的話、做已做過的事，充其量只能維持底氣，要想擴大支持群恐略有不足。

所以，韓的下一步該怎麼做？當然，文宣空軍、組織陸軍均不可或缺，但最重要、卻也最匱乏的，是韓國瑜似乎已忘了如何「專心做自己」。

勿再瞻前顧後憂讒畏譏

簡單說，就是韓面對綠營鋪天蓋地的黑韓、藍營爾虞我詐的分裂，他總試圖費盡心力嘗試解決每一件朝他而來的問題；有時，甚至把不是問題的問題當問題。久而久之，他變得瞻前顧後，甚至憂讒畏譏；去年九合一那位做事行雲流水、講話幽默風趣、極具個人特色的「韓總」，反而慢慢消失。

取而代之，是讓自己陷入「被迫談小事」的困境，讓堂堂總統參選人老是在回答「今天有沒有遲到」的小學問題。試問，當這類畫面每天不斷印入選民眼簾，又怎能不加深綠營設定的「草包」標籤？

被迫談小事應付藍分裂

所以，韓國瑜在年輕、高學歷與中間選民支持度偏低，在所難免；更嚴重的是，如果連藍營選民支持度都無法突破7成，一個信心度不足的部隊，又怎能打勝仗？

無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想。韓國瑜在調整戰術、端出政策牛肉、尋覓有助擴散票源的副手同時，或許應用行動實踐《心經》，不能再任由外在因素擺盪他的作為，如果做得到，這無疑會是他翻轉選情的最大關鍵。

(中時 )