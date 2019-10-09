國民黨2020參選人韓國瑜多份民調都輸民進黨蔡英文10%以上，國民黨中常委曾文培直指，韓國瑜光靠300萬韓粉，沒辦法打贏蔡英文。

曾文培接受香港媒體《中評網》專訪時表示，韓國瑜15日將請假全力拚大選，距離大選僅剩2個多月，他若只待在高雄市不夠的，對手雖然也是公職，卻可以用很多方式達到輔選的目的，韓國瑜則只能請假，否則一群人會以假公濟私來批他。韓國瑜一旦請假投入選舉，黨中央將在各縣市幫他辦活動，近日黨代表也將串連成立全台挺韓後援會，預計在12月舉辦成立大會，這類挺韓活動會愈來愈多。

曾文培指出，郭台銘不參選後，有6成郭粉轉為柯粉，僅1成轉為韓粉，這就是藍軍要努力的中間選民，韓粉大概有300萬人，光靠這些人沒辦法打贏選舉，無論是郭粉還是任何粉，都是要積極爭取的對象。

曾文培認為，近日韓粉攻擊馬、郭擁抱，馬辦聲明回擊「假韓粉」，如果特別提到假韓粉，就不是針對韓粉，裡面有些特定支持對象的人，會在這方面刺激包括馬在內願意支持韓國瑜的人，目的當然是希望愈少人幫助韓國瑜愈好。所以這份聲明當然不是針對韓國瑜的粉絲。但他們也希望韓粉也要替韓國瑜多想點，怎樣做才不會造成其他人的反彈。

(中時電子報)