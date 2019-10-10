許多人看到蟑螂、蟋蟀等就害怕，更不用說把牠們吃下肚，不過蟲蟲大餐在中美洲哥斯大黎加（Costa Rica）這戶人家裡卻是相當尋常的點心，甚至是正餐及營養來源，屋主把一整隻蟋蟀放進嘴裡，說吃起來就像洋芋片。
路透社報導，為了落實以昆蟲取代動物蛋白質的生活，哥斯大黎加大學（University of Costa Rica）生物學家潘尼亞瓜（Federico Paniagua）3年前開始，在位在郊區的住家農場養殖食用昆蟲，並且改變飲食，食用蟋蟀、蟑螂、螞蟻、蜜蜂等昆蟲。
全家人的飲食也跟著他一起改變，他的太太在平底鍋上淋上一些油，擺上一隻隻蟋蟀開始煎，起鍋前再撒上些許鹽巴，偶爾淋上一些檸檬汁變換口味、增加香氣，煎蟋蟀料理就大功告成。
餐桌上一盆盆烏漆嘛黑的蟲蟲料理，潘尼亞瓜的女兒毫不畏懼地一手抓起往嘴裡放，潘尼亞瓜說他可以就這樣坐在沙發上，邊看球賽，邊喝汽水，一邊一口接一口把昆蟲吃下肚，吃起來就像洋芋片。
根據聯合國糧農組織（U.N. Food and Agriculture Organization，FAO）統計，全球約有超過1,900種可食用昆蟲，提倡食用昆蟲的人士認為，昆蟲不只富含維他命、礦物質，比起牛羊，昆蟲排放的溫室氣體更少，所需要的生存空間、用水量也更少。
文章來源：‘Like potato chips’: he feeds his family ants, crickets and cockroaches, and wants you to consider them as meat substitutes too
(中時電子報)
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