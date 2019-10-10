不時會在影片中看見男女於浴室裡調情做愛，但你有試過在挾小的空間裡，透過各種愛愛姿勢，讓慾望達到最高點嗎？如果男女懂得運用以下3種姿勢，不難爽到升天。

一、女前男後式：妳可先用手撐著牆面，採取「女前男後」姿勢從後面進入，如果加上搖晃翹臀，一定會讓男人更興奮。

(示意圖/達志影像)

二、深坐蓮花式：在浴室的蓮花式與床上的愛愛感受截然不同，男生可以坐在馬桶上、浴缸內，妳再緩緩跨坐在他身上，性感的胸部直接朝他迎面而來，再來個深深的擁抱，冰冷的磁磚與熱水的加持，感受與床上完全不同。

(示意圖/達志影像)

三、高難度火車便當式：女生雙手十指緊扣環抱男人的脖子， 男人的手臂則勾著女方彎曲的腿，然後可以勇猛進入女生的身體，感受浴室火車便當帶來的親密快感。如果男人抱累了，女生不妨用大腿將他夾緊，讓他更靠近妳，說不定小花蕊碰到硬挺的GG，又會忍不住想再來一發。

(中時電子報)