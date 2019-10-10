陳柏惟是個很會說故事的人。聊到自己投入台中市第2選區立委選舉，交手中部地方勢力要角、現任國民黨立委顏寬恒，他心中有個模擬許久的沙場。

劇本是，滾滾沙塵中，對手領著千軍萬馬，卻遲遲未見陳柏惟的旗幟和軍隊，但猛一抬頭，看見3架戰鬥機飛過，接著對手的探子從四方回報，陣地已經失火淪陷⋯⋯，一邊模仿投擲炸彈音效的陳柏惟咧嘴笑了，「這叫做森林大火戰術，想跟顏家正面對決？我早就被輾死了！」

今年34歲的陳柏惟，2018年代表左派台獨政黨「台灣基進」參選高雄市三民區議員，儘管最終以1萬2千多票成為「落選頭」，但他過程中頻繁受邀上電視、網路政論節目，仍讓觀眾對他犀利且自信幽默的全台語時政評論，留下深刻印象。

隨著高雄市長韓國瑜決定直攻2020總統，被網友封為「抗韓悍將」的陳柏惟，人氣水漲船高。8月，他受台灣基進與民進黨共同推薦，離開高雄，以刺客身分，挑戰家族政治實力雄厚的顏寬恒。

摸索台灣人身分認同 到投入政治

快速竄紅的陳柏惟，17年之前一直是政治素人，他曾是電影、《KANO》、《幸福路上》的製片，也擔任過跨國影視特效公司主管職，在中國工作過一陣子。

政治啟蒙的過程，是他對個人身分認同的一路摸索。陳柏惟過世多年的祖父，受日本教育長大，說日語、看日本摔角，積極參加各種宗親同鄉會，還選過里長，小時候吃飯前祖父總要他朗誦：「我是澎湖西嶼鄉二崁村人。」

但在學校受的教育和同儕之間的相處，經常讓陳柏惟困惑。他常自問，老師說的、不能忘的「本」到底在哪？到花蓮溯溪，他沒看見地理課本說的「長江東流」；他夾雜南部腔台語的口音，為何讓他被嘲笑一身「台味」。

「大學時我報考體育主播，網路投票第1名，但下面留言說，這麼台，怎麼不先去『早安農村』實習。這就不是反串了吧？我很生氣，那是歧視，怎樣自我安慰都沒有用。」陳柏惟因此賭氣，規定朋友們只能跟他說台語。

投入電影業後，他常去中國工作。在對岸，基層勞工毫無尊嚴、自由，被壓得窄窄扁扁的身影上，陳柏惟忽然意識彼此差異，自己並不是課本裡的「中國人」，「那就是台獨了，我們和中國 不一樣。」

《今周刊》第1190期

(中時電子報)