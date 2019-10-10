網友製圖反諷蘇貞昌，是不是忘了蔡英文曾說過的跟政府打交道可以拍桌子?(公民1495行動聯盟)

國民黨立委馬文君昨質詢時怒拍桌子，引起蘇貞昌不滿拍桌回嗆：「你拍什麼桌子？」馬文君表示這是立委質詢的權力。蘇貞昌嗆：「這樣拍桌子，哪像立法委員的水準？有像國民黨立法委員的水準？」網友製圖反諷蘇貞昌，是不是忘了蔡英文曾說過的跟政府打交道可以拍桌子?

2016年3月9日蔡英文還是總統當選人時，呼籲年輕人不要怕跟政府機關打交道，小英說「不用太溫良恭儉讓。」她也提到民進黨文化特色，「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」不過蔡英文也笑說：「不要第一次就拍桌子。」2016年4月30日蔡英文還說她未來要做最會溝通的政府。

但國民黨立委馬文君昨日於立法院質詢時，為總統連署書問題與行政院長蘇貞昌爆發口角。當時馬文君質疑中選會主委李進勇沒有認真在聽質詢，此時蘇貞昌回嗆馬文君，沒有在聽李進勇的答詢。馬文君當場暴怒表示：「今天你們(執政黨)欺負台灣的公民。」蘇貞昌也回嗆：「在這裡不是用大聲的啦，你不要亂下結論，胡扯一通。」

馬文君昨動怒拍桌子，引起蘇貞昌不滿回嗆：「你拍什麼桌子？」馬文君表示這是立委質詢的權力。蘇貞昌表示：「這樣拍桌子，哪像立法委員的水準？有像國民黨立法委員的水準？」

「公民1495行動聯盟」製圖諷刺，「奇怪，英很手辣不是撿到香港那把槍，民調穩定領先快20幾個百分點嗎?怎麼民進黨還口誤和嗆聲頻發?藍委馬文君質詢時不過就是拍一下桌子，不知怎麼搞得讓連唬爛神明時皺眉都懶的蘇貞昌怒批：降低立院國民黨立委水準。到底是戳到蘇貞昌那裡的點啊?」

「公民1495行動聯盟」諷，「484(是不是)忘記了英很手辣總統宣稱過民進黨文化特色是『若沒聽見可以「拍桌」』。既然英很手辣都說了若沒聽見可以「拍桌」是民進黨的傳統文化，那蘇貞昌你484(是不是)在暗示民進黨沒文化啊?還沒說貴黨兩位拍桌大戶曲棍球和麻將天呢躺著也中槍。還是要提醒蘇貞昌，這幾位事主方丈心眼都很小，你最好自己趕緊道歉吧!」

(中時電子報)