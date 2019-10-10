NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞先前推文支持香港示威以及NBA總裁席佛出面力挺言論自由，不僅在NBA圈內引起軒然大波，美國政壇內多名政要也先後表態支持言論自由，但另外媒好奇的是，一向愛湊熱鬧的美國總統川普，這回突然表現異常的安靜，不禁令人好奇。

自火箭隊總理摩瑞（Daryl Morey）在推特上貼文挺香港後，在大陸引起官民反彈，而自席佛（Adam Silver）表態支持摩瑞的言論自由，不會要求他道歉後，不僅諸多大陸贊助商停止贊助，連陸官媒央視也宣布中止轉播NBA賽事，令NBA經營30年的大陸市場出現危機。

自摩瑞推文聲援香港反送中並引起一連串後續效應，美國政界這兩天不分黨派，都有重量級人士出言批評NBA官方為錢切割。如前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在推特上發文表示，「每個美國人都有權表達對香港民主和人權的支持。不必多說」，而共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也說，「為了發大財，NBA相當可恥地向中國投降」。

據美國有線新聞網（CNN）報導，NBA動態經常成為川普推特上話題，如「大帝」詹姆斯（LeBron James）接受勒蒙（Don Lemon）採訪，或是勇士隊柯瑞（Stephen Curry）不願進白宮見川普等等。但自NBA推文風波後，川普政府仍保持沉默，也不見川普本人對此有任何意見。

CNN指出，席佛處理此風波選擇了正確的位置，也就是民主與言論自由比淨營收還要重要；但反觀川普，在美陸貿易談判期間，他先前一度向大陸國家主席習近平通話時承諾，對香港議題保持沉默，「席佛表明了原則比營收還要更重要，而川普也會嗎？」

(中時電子報)