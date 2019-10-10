曾經當過青春女團偶像成的AV女優三上悠亞，擁有甜美臉蛋加上F級火辣身材的她，2015年轉職暗黑界，沒想到發展得比以前好太多，一脫成名成了全亞洲人人知的「最強暗黑天后」，甚至逆襲演藝圈，去年組了唱跳女團在南韓出道，人氣水漲船高，日前她的推特帳號堂堂突破60萬追蹤人數，最強天后果然不是當假的，酬謝粉絲福利連續來兩彈，讓粉絲直呼這是真的「大放送」。

三上悠亞轉職AV界後大紅特紅，而除了拍片外，她也相當積極經營社群帳號，跟粉絲保持互動，可說在事業上相當勤奮用心，而她的努力有了代價，日前推特追蹤人次突破60萬，女神開心貼文報告這個好消息，當然沒忘記送上「賀禮」。

三上悠亞先是在本月3日放送第一波「粉絲謝禮」，貼出兩張辣照，雖三點不露，但照片中的她全裸僅用純白抱枕遮住身體，密大腿上則是掛著捲起的內褲，直接卸除「最後防線」，畫面超引人遐想！

而只是脫內褲還不夠，數天後三上悠亞又放出兩張照片，這回滿足宅男粉絲的願望，竟然上演超經典的「裸體圍裙cosplay」，裡頭一樣「真空」，還大角度側身，雪白豪乳幾乎要彈跳出來，大面積肉色讓粉絲激動不已，直讚她粉絲福利放送如此豪邁，不愧是暗黑界霸主！

(中時電子報)