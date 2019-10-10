有網友發現，高雄的飯店業蠻喜歡韓市長，大門口和櫃臺，都放著韓的人形立牌，他也開心的跟韓的立牌照相。其他人留言回覆「最不受歡迎的是民進黨吧！」(韓家軍-新生)

近日多份民調，總統蔡英文都穩居第一，贏韓國瑜超過10%。資深媒體人李艷秋也表示「韓國瑜的問題不在支持度落後，在於討厭度領先。」但有網友發現，高雄的飯店業蠻喜歡韓市長，大門口和櫃臺，都放著韓的人形立牌，他也開心的跟韓的立牌照相。其他人留言回覆「最不受歡迎的是民進黨吧！」

有網友在「韓家軍-新生」8日發文表示「有民調指出，韓市長是目前台灣最不受歡迎的政治人物。但我今天經過左營這家飯店，發現高雄的飯店業，卻蠻喜歡韓市長的喔~畢竟韓市長來了以後，觀光客多了很多，大門口和櫃台，都放著他的人形立牌~超讚的!」

網友留言「觀光業真心希望陸客再回來、「台灣的媒體全替政府在打擊韓國瑜 庶民看不下去了」、「現在的民調是虎爛牌，信他就往生了==」、「那些不知調的都是哪裡的人民，至少我跟家人們從未接到過~所以那叫做民ㄊㄧㄠˊ無誤!」、「到高雄看了這看版，我肯定飯店的安全，一定入住」、「黑韓產業也發大財了」、「我想問一下，有沒有人有接觸這投票調查過，我是沒有，你們有接到嗎」、「不受歡迎是出自那些因為韓總統做太好而被影響駭怕選票會流失因而敗選的XXX吧？」、「民調！民調！多少罪惡假其名而行之」。

(中時電子報)