與女性相比，男性乳腺癌患者的死亡率更高，比女性高出19%。這項研究還發現，男性乳腺癌患者在確診時比女性年齡更大，男性平均確診年齡為63.3歲，女性平均59.9歲。與女性患者相比，男性患者在所有階段都有更高的死亡率。

據《科學新聞》（Science News）網站近日報導， 這一結論出自今年9月發表在國際腫瘤學頂級期刊《美國醫學會雜誌•腫瘤學》（JAMA Oncology）的一份大規模研究。

該研究收集了1816733名美國乳腺癌患者的資料，其中男性患者的數量為16025。從中，研究人員發現，男性乳腺癌患者的總體死亡率比女性高19%。研究人員分析稱，臨床特徵與治療不足與63.3%的男性患者死亡率相關。

研究作者認為，該研究表明，需要進一步研究乳腺癌的生物學特徵，對患有此類疾病的男性進行專門治療，以減輕死亡率的性別差異。

乳腺癌是乳腺上皮細胞在多種致癌因數的作用下，發生增殖失控的現象。由於患者大多為女性，乳腺癌的治療方案，例如臨床試驗和藥物研究等往往基於女性資料生成。

在乳腺癌病例中，男性的占比不足1%。然而，近年來，男性乳腺癌的發病率上升。以美國為例，男性乳腺癌診斷率從1975年的每10萬男性中0.85個，上升到2016年每10萬男性中1.21個。研究人員預計今年會有2670名美國男性會患上這種疾病。

《科學新聞》援引加州大學三藩市分校的乳腺腫瘤學家Laura Esserman的評價稱，除了對患上“女性疾病”感到羞恥之外，常規乳腺癌篩查只在女性身上進行可以解釋治療結果中的一些性別差異。

另一個可能造成存活率差異的性別因素可能來自對後續治療方案的遵守程度。《科學新聞》稱，初步治療後，許多乳腺癌患者被遵囑5至10年的他莫昔芬方案。這種藥物能降低癌症復發的風險，但也有副作用，如情緒波動、噁心、潮熱和性欲喪失。

不僅如此，有專家指出，產生內分泌效應的分子路徑在兩性之間是不同的，男性乳腺癌患者可能有其他路徑導致腫瘤生長。根據亞特蘭大埃默里大學乳腺病理學家Xiaoxian Bill Li的說法，這意味著激素治療在男性中可能不起作用。早前的研究也表明，男性乳腺癌患者的預後比女性更差，尤其是早期階段。

為了擴大可供選擇的治療方案，今年8月，美國食品藥品監督管理局發佈了一份指導草案，鼓勵藥物公司將男性納入乳腺癌研究。

(中時電子報)