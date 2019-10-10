今天是「雙十國慶」，總統府慶祝大會看到國軍各式戰機編隊，以及巨幅國旗緩緩飛越臺北的天空，你的心中是不是也充滿著感動與驕傲呢？

當戰機、直升機轟隆隆通過總統府只有短短的幾分鐘，帶給國人澎湃洶湧背後，是承載著許多人的努力！他們到底在忙什麼？國防部發言人臉書，發表一段視頻，將國軍弟兄在每次成功飛行任務前，毫不馬虎的裝備檢查、油量查檢，甚至巨幅國旗如何在起飛時展開，都在鏡頭前事先曝光。

直升機掛著巨幅國旗飛行，駕駛需先克服國旗空中飄揚帶來的機身搖晃中，平穩地駕駛操控直升機飛行。（國防部提供/吳家詮傳真）

影片中可以看到，技術純練的飛官，駕駛戰鬥機、教練機在空中整隊，列隊飛行；更顯難得的是直升機飛行員，他們要在克服國旗空中飄揚帶來的機身搖晃中，平穩地駕駛操控直升機飛行，從他們專注的眼神只看到「保證完成任務」的堅定意志，精神令人敬佩。

網友觀賞影片感動之餘紛紛留言「國軍英雄們加油，台灣加油，辛苦了」、「辛苦你們了加油」、「中華民國生日快樂！看到國旗升空，莫名感動」

走～跟著鏡頭，我們搶先直擊編隊秘辛，還有這僅屬於飛行員的美麗視角！

（國防部言人臉書/吳家詮傳真）

(中時電子報)