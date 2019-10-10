2020總統大選進入百日倒數，然而，很多民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜民調落後總統蔡英文。有網友提及，去年11月24日之後的民調，蔡幾乎都是墊底，結果從初選開始到現在，民調已經遙遙領先，「我認為今年的蔡英文已經是奇蹟中的奇蹟」。對此，網友諷刺表示「蔡強的地方是對手都會自爆，有夠莫名」、「奇妙的是蔡少上新聞，都快被神隱了，呂秀蓮的新聞都沒比蔡少」。

網友Gavatzky在PTT發文指出，回顧去年九合一之後的民調，蔡英文幾乎都是墊底的，但從初選開始到現在，一路幹掉賴清德、柯文哲，再幹掉韓國瑜，現在民調遙遙領先，完全立於不敗之地。該網友說去年韓國瑜已經很強了，但他認為今年的蔡英文已經是「奇蹟中的奇蹟了」。

對此，網友紛紛諷刺表示「蔡強的地方是對手都會自爆，有夠莫名」、「奇妙的是蔡少上新聞，都快被神隱了，呂秀蓮的新聞都沒比蔡少」、「好運囉，韓太爛，柯不選」、「蔡政府治下出一堆毛病」、「真強！這種人還有人支持」、「國民黨爛！但民進黨拚了命的證明自己和他們一樣，完全執政完全搞笑」、「蔡是相對其他都好點啦」、「選後一定要來研究民調穩定的秘訣」、「不是英強，而是韓太廢甚至是整個國民黨」、「史上最心機最沒擔當的總統」。

(中時電子報)