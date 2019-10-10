女子過程中還吃了一口手上的食物。最後，女子完事後站起身來，雙腿間多了一粒排泄物。（圖/摘自爆料公社）

太驚人！竟然有人因為忍不住了，直接脫褲「隨便」。近日有女網友PO出一段影片，指控有正妹在人來人往的台北東區隨地撇條，讓她完全無法接受。影片一出，讓許多網友看了驚呆直呼，「夭壽，我到底看了什麼！」

一名女網友在臉書社團「爆料公社」PO文，她並且公布一段影片指出，「人來人往的台北東區⋯正妹隨地撇條⋯隨地大小便拜託請肉搜」。

影片中是有位長髮及肩的女子一手拿著食物、冰淇淋，另一隻手單手將褲子脫下，她稍微藉著包包跟外套遮擋，就這樣直接在一間店面前的人行道上蹲地排泄，過程中還吃了一口手上的食物。最後，女子完事後站起身來，雙腿間多了一粒排泄物。更過分的是，女子還隨手把垃圾扔在一旁的變電箱，然後就一邊舔著冰淇淋一邊離開現場。

網友看了影片後紛紛吃驚，紛紛吐槽批評，「厲害的妹...大便不用擦屁股的」、「 也大的太自然」、「東區閉着眼也找的到wc吧」、「她便秘嗎？怎麼才一小顆」、「是個羊妞，只有一顆」、「熟練的動作，老江湖」、「夭壽，我到底看了什麼！」、「為什麼我會開始看人在路上大便」、「誰養的寵物？怎麼沒有牽繩！」

(中時電子報)