國民黨主席吳敦義日前在誓師會時，提出國慶當天國民黨執政15個縣市，舉辦升旗典禮以展現愛國精神。豈料新北市長侯友宜卻表示「新北市今年不會舉辦升旗典禮」，隨即侯臉書遭大批網友灌爆。對此，資深媒體人羅友（9日）接受《中時電子報》訪問表示「侯忘了他是誰，他是走在鋼索邊緣的人」。

羅友志批侯「忘記他是誰，他是走在鋼索上的人」。（照片/范佐意 拍攝）

羅友志批「侯現在完全走自己的路，根本忘記他是誰，像是借殼上市的一家公司，沒能力開公司、沒能力上市，看上體質較差需要幫忙，就投資這家公司，最後吃下它當了董事長，那就是新北市長侯友宜」。

新北市長侯友宜取消新北國慶升旗，遭網友灌爆臉書(圖／資料照，翻攝侯友宜臉書)

羅不滿表示「吳敦義現在想展現黨內團結，晃眼看過去，黨內幾顆太陽，還有誰在為黨內奮鬥?吳希望現在執政的15個縣市，師出有名、雙十國慶來辦一個活動，展現黨內大團結，進而拉抬立委選舉，但偏偏就有一個不聽話，就是侯友宜」。

庶民怒了！侯友宜取消新北國慶升旗惹議 羅友志批侯：走在鋼索邊緣的人

羅分析「不聽話會面臨什麼問題?很友可能造成其他人模仿效應，你都可，為什麼我不可以?侯其實想造成國民黨的分裂，另外他也想創造聲勢，營造我是獨一無二 的人，藍、綠都可以，接下來去殼上市，最後成上市公司。

面對記者詢問「侯多次黨內不同調，引發庶民開始不滿，希望要求開除侯的黨籍」羅表示「那國民黨太多人需要先做黨紀處分，至於開除黨籍，每個人作風考量就不同」羅舉例說明，像徐巧芯、李正皓這兩人，就不是國民黨的人該做的事情，我曾經有國外朋友回來，看到徐、李兩人作風，會誤以為他們是民進黨的，像這樣就已經到達到開除黨籍的標準」。包括陳宏昌、楊秋興公然反當今候選人，也已經達到開除黨籍的標準，侯是走在鋼索的邊緣，一方面開玉拒還迎，另一方面小動作不斷，和朱立倫走一樣的路，但目前還沒見開除黨籍的氣氛，羅點出「但是這樣才是最可怕，你開除不了他，也拿他沒辦法，他卻不斷傷害你」。羅則呼籲吳敦義要想出方法來。

新北市長侯友宜日前受訪解釋，早在吳敦義宣布前，市府早已安排爬「觀音山硬漢嶺」行程，因山路顛波，深怕造成交通困擾，所以沒有大肆宣傳」。對此，羅比喻「這種說法，就好像是男蟲騙女孩，用化術告訴大家，我就是愛國，但我不一定要參加升旗典禮，去爬硬漢嶺也是一種走在鋼索上的人，往哪邊去都可以，像是在凌遲國民黨的心，那2020就會完蛋，也會因為朱、侯全面崩盤」。

(中時電子報)