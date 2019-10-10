土耳其今天揮軍入侵敘利亞北部，美國總統川普批評這是個「壞主意」，表示美國並不支持，並要求土耳其保護宗教少數族群。

川普在土耳其出兵前先撤離敘利亞北部美軍，被解讀為同意土耳其攻擊當地與美國結盟的庫德族民兵。但他今天在白宮發布的聲明中堅稱，美國「並未認可這項攻擊」。

他又說：「土耳其承諾會保護平民，保護包括基督徒的宗教少數族群，並確保不會發生人道危機，而我們會讓他們信守承諾」。

(中央社)