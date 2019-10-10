土耳其出兵敘利亞北部 川普堅稱美國不支持 07:292019/10/10 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其今天揮軍入侵敘利亞北部，美國總統川普批評這是個「壞主意」，表示美國並不支持，並要求土耳其保護宗教少數族群。 川普在土耳其出兵前先撤離敘利亞北部美軍，被解讀為同意土耳其攻擊當地與美國結盟的庫德族民兵。但他今天在白宮發布的聲明中堅稱，美國「並未認可這項攻擊」。 他又說：「土耳其承諾會保護平民，保護包括基督徒的宗教少數族群，並確保不會發生人道危機，而我們會讓他們信守承諾」。 (中央社) #土耳其 #美國 #川普 #敘利亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 NBA風波美政要紛表態力挺 CNN：川普人呢？ - 國際 謝長廷談福岡辦事處賀電的真偽 - 國際 不滿陸逼美企打壓台港 盧比歐促執行反抵制法 - 時事 - 中央社 他餵女兒吃蟑螂 曝驚人口感 - 國際 NBA總裁挺火箭經理言論自由 陸網民怒：支持911 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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