美國民主黨總統初選聲勢最高的參選人拜登今天首度表示，總統川普應遭到彈劾。這位前任副總統說，川普「背叛國家」，違反就任總統的誓言，做出了可遭彈劾的行徑。

拜登（Joe Biden）在新罕什爾州的競選活動中告訴支持者：「為了維護憲法、我國的民主和我們起碼的正派風氣，他應該遭到彈劾。」

拜登又說：「川普總統的言行起訴了他自己。他妨礙司法，而且拒絕答覆國會的調查，更已將自己定罪。在全世界和美國人民看來，川普違反他的就職誓言，背叛這個國家，做出了可遭彈劾的行徑。」

民主黨多人競爭在2020年總統大選挑戰共和黨的川普，拜登一直獲看好，如今聲勢和聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）並列領先。川普曾一再指控拜登貪腐，但未提出任何證據。

拜登批評川普說：「他大肆破壞憲法，我們不能放過他。」

這番話顯示拜登的立場變得大為強硬。即使川普先前遭踢爆曾要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查不利拜登和他在烏克蘭工作的兒子的資料，拜登原本對彈劾川普一事表現得比其他大多數民主黨參選人節制。

不過，在白宮昨天宣布不會配合國會眾議院民主黨領袖上個月發動的彈劾調查後，拜登開始出重手，嚴詞指控川普說：「他認為可以讓整個美國政府墮落，用來拓展他的個人政治需求。」

川普被控濫權，在通電話時對澤倫斯基施壓，把提供烏克蘭援助與調查川普父子一事掛鉤。拜登針對此事說：「他甚至挾制國會和國會撥給外國的援助，以遂個人政治需求。」

在拜登發表這項談話後，川普立即推文回應，指控拜登父子「向至少兩個國家敲竹槓，入帳數百萬美元，卻主張彈劾我，而我沒有做錯任何事」。

(中央社)