一發現身體有異狀時，最好還是要即時看醫生比較好，自行判斷病情，可能會因為拖延最佳治療時間，而造成嚴重的後果。一名27歲男子某天半夜衝急診，起先告知醫師撐覺得自己是痔瘡，因為他摸到肛門有硬塊與鮮血，上網查資訊後以為自己脫肛。起初醫師要替男子進行肛門指診找原因時，沒想到男子褲子一脫後，醫生見病患「整個肛門爛掉」，而且還因為膿瘍範圍廣大，讓醫師遇到了想指診卻「找不到洞」的窘境。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》中分享案例，某天收治到一名急診病患，這名男子說因為痔瘡讓他已經痛到無法坐下，再加上他一摸肛門有硬塊又流血，於是上網搜尋後自行判斷「應該是脫肛」，痔瘡掉落才會疼痛難耐。

不過，柯世祐說，當他想替這名男病患做指診初步判斷時，才發現男子並非痔瘡也不是脫肛，「他其實肛門已經都是膿瘍、已經爛掉了」，且情況已經嚴重到肉眼已看不見肛門「那個洞」的位置，因此無法指診。

柯世祐表示後來仔細幫這名男病患抽血發現，患者白血球飆到4萬多，情況其實蠻危急，再加上透過電腦斷層後發現出狀況的地方不止肛門而已，「細菌已經吃到筋膜層，睪丸那些全部也都吃進去」，狀況相當嚴重。

最後找來了泌尿科、肛門直腸科及整形外科醫師一起替男子做清創，基本上是順著筋膜一路清創，「哪裡有膿」就要處理。男子最後成功保了一命，但直腸因受細菌啃食後已失去正常運作的功能，因此最後得仰賴醫師替他做的「大腸造口」生活。

對於該病例，外科醫師陳榮堅補充解釋，該案例在醫學上稱為「佛尼爾氏壞死」，柯世祐收治的男病患應該本身要先有糖尿病，或是免疫方面的問題，才讓他僅是因為痔瘡或肛門膿瘍拖著不開刀，就造成上述嚴重的後果。

(中時電子報)