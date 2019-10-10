華爾街股市今天擺脫前兩天的頹勢，三大指數都上漲至少0.7%，主因美國與中國的高層貿易會談登場前，氣氛似乎轉為樂觀。

道瓊工業指數終場上漲181.97點，或0.70%，收在26346.01點。

標準普爾500指數上漲26.34點，或0.91%，收在2919.40點；那斯達克指數上漲79.96點，或1.02%，收在7903.74點。

在美中即將舉行新一輪貿易談判前夕，英國「金融時報」今天引述匿名消息人士報導，中國每年願意將採購美國黃豆的數量，由2000萬公噸增加到3000萬公噸。另有報導說，官員透露中國對與美國達成部分貿易協議仍持開放態度。

這些消息激勵股市買氣。美國聯邦準備理事會公布的上月貨幣政策會議紀錄也助長多頭氣勢，因為內容顯示儘管美國經濟展望目前仍然不錯，決策官員對全球經濟走下坡仍感憂心，期貨市場預期聯準會本月稍後開會時將再度降息。

(中央社)