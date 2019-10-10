最近蔡英文總統因口誤及綠官弊案纏身，但支持度仍持續領先韓國瑜。但是一份雜誌網路民調，近20萬投票者中，韓國瑜卻以86.1%輾壓式的優勢，大勝蔡英文。因此自由作家洛杉基認為，知識藍、經濟藍、菁英藍被指大都挺蔡，他並不認同。

洛杉基表示，很多名嘴批評韓粉的成分不良，多數是普羅庶民，學歷一般不高；還說，如果韓國瑜無法說服「知識藍、經濟藍、菁英藍」支持他，2020還是蔡英文的天下。不過這個說法他很有意見。

洛杉基特別拿出前一陣子《天下雜誌》的民調作對比，以讀者投票而言，誰敢說該雜誌的讀者不是社會菁英階層？讀書不多的庶民，誰會花兩個便當的錢去買本《天下雜誌》來看？他們寧可花小錢去買本有美女裸照的《X週刊》來助興。因此《天下雜誌》的讀者，必然包括了許多知識藍、經濟藍與菁英藍，他們支持誰，已經很清楚地反映在網路民調結果上。

洛杉基點出，該雜誌所作的一份網路民調，已有近20萬人投票，韓國瑜以86.1%輾壓蔡英文的13.9%，他說，倒很想聽聽這些唱衰韓國瑜的名嘴、果凍及韓黑們，還能怎麼硬拗？

(中時電子報)