駐日代表謝長廷9日晚間在臉書上分析福岡收到賀電的合理性，並強調尊重日方的說法。他說，美日為台灣不時會受中方抗議，但很少聽他們說麻煩，反而台灣竟有自虐稱自己為麻煩製造者。臉書全文如下:

現在忙完了國慶正事，可以好好回答質疑：

福岡辦事處舉辦的國慶酒會收到安倍首相賀電一事，在中國新華社逼問下，日本內閣官房副長官回答：「首相府沒發出那份電報」。引發議論，對此事我們尊重日方的説法，也體諒在中國凡事抗議下，日本和台灣交往的困境。

但安倍的故鄉是山口縣，麻生的故鄉是福岡縣，這兩個縣都是福岡辦事處的轄區。平常往來應該是關係不錯，地方有力人士才從各種管道拿到賀電給辦事處，這並不矛盾。

例如我們立法院院長在屏東的服務發出一張賀電給地方某人祝賀服務處成立，院長辦公室聲明立法院長室沒有發這張賀電，那也沒有錯，這在民主社會的台灣或日本是常見的人情世故，中國卻拿這個大作文章，主要想打壓我們士氣和縮小我們在日活動空間，但他們逼問不出究竟是誰發出？誰去爭取的？

再來如果是由我們民意代表接棒逼問外交單位，而得到答案是哪個單位哪位大老所做，如實的公開出來，等於出賣熱心善意的友人讓中國未來可以施加報復。當然不能這樣做，這也是為什麼即使被酸罵或羞辱我也不說清楚講明白的原因。

賀電是真的有收到，台灣的特定媒體和民代曲解成假的，他們自己知道不是真的關心假新聞。台日交流歴史中最大的假新聞就是2006年馬英九訪問日本，新聞報導説見了安倍首相，其實是假的，當時率先報導和安倍會談的媒體正是現在大義凜然指稱收到安倍賀電是假新聞的媒體，而且大聲嚷嚷的民意代表都還是當時馬英九的祕書或重要幹部，再善意解釋也只能説是健忘。

此外，美國日本為了通過支持台灣的法案或決議甚至聲明，不時會受到中國抗議，他們必須迂回解釋或澄清，的確麻煩，但很少聴他們説麻煩，因為不能坐視民主台灣一直被中國打壓而萎縮。但在台灣竟有自虐稱台灣自己是麻煩製造者，究竟是站在中共立場還是台灣立場？全民可以好好檢驗！

(中時電子報)