總統府指出，蔡英文國慶談話主題為「堅韌之國，前進世界」，將分為4個部分，包括：當前國家面對的挑戰、過去台灣厚植的實力、全民團結壯大台灣、台灣未來發展目標。

蔡英文認為，中國今年推動的「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，衝擊了區域的情勢的安定。同時，面對空前的世界變局，政府也全力因應國際經貿情勢的變化。蔡英文強調，她會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存空間。

日前台灣發生南方澳斷橋、消防員遇難等重大挑戰，蔡英文表示，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反的，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性，讓台灣成為亞洲四小龍的一員。

蔡英文呼籲，面對中國種種進逼，台灣作為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定。台灣人更必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進，並且堅守民主價值、持續壯大台灣，讓台灣在過去3年產業升級轉型、國際多元佈局下站穩的發展腳步，更大步向前。

展望未來，蔡英文希望在民主自由的旗幟下，捍衛台灣主權，同時繼續強化台灣經濟實力，讓人民富足、國家強盛。台灣人的韌性與努力，在民主自由的旗幟下一至團結，將讓台灣更加強盛，一天比一天進步。

(工商 )