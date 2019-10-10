◎中國時報

大林蒲遷村爭議不止！行政院副院長陳其邁8日公布「大林蒲遷村案核定」喜訊，但真正主角「新材料循環產業園區」尚未報編，根本選前開支票，大玩「貍貓換太子」，讓大林蒲居民痛罵騙選票。高市都發局呼籲中央盡速報編，並擬定遷村安置專案計畫，市府才能代辦、啟動遷村工作。

總統大選進入百天倒數，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜支持度27.9％，蔡總統35.1％，雙方差距從上月底13.7個百分點，逼近至7.2個百分點，韓有觸底反彈跡象。儘管如此，韓在年輕、高學歷及中間選民支持度偏低，泛藍支持者僅66％表態挺韓，無疑是韓陣營須彌補的缺口。

2020大選上半場，毫無疑問是由蔡英文取得領先。如今，當選戰進入倒數百天，韓國瑜的首要之務，就是找回去年競選高雄市長時「無罣礙故，無有恐怖」的心境，放膽做自己，避免再被誘導進入「枝微末節戰場」，終日與稻草人為敵，唯有如此，才可能擺脫泥淖，翻轉選情。

◎旺報

國民黨總統參選人韓國瑜與國政顧問團今公布重頭戲兩岸政策白皮書，知情人士指出，「九二共識」仍是定海神針，主要較新的詮釋為「捍衛中華民國主權」在「一中各表前提下」開展兩岸關係和平發展。是韓兩岸政策一大精神。而今公布會上將直接對民進黨政府各部會「叫板」，如兩岸政策上會直接向陸委會主委陳明通等下戰帖要求公開辯論。

蔡英文總統10日以「堅韌之國，前進世界」為題發表國慶談話，強調面對中國文攻武嚇威脅，她會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存空間，並提出「三個必須」，呼籲台灣人必須團結、必須堅守自由民主價值、必須持續壯大台灣，並將揭示下階段國家目標，提振台灣人的國家自信。

韓國瑜政策顧問團於10日發布兩岸政策白皮書，針對白皮書內容，涉台學者、北京聯合大學台研院副院長李振廣9日受訪時表示，韓國瑜只要明確提到「九二共識」，大陸即能感受到韓國瑜想要維持兩岸和平發展的善意，其他一些表述大陸雖不愛聽，但也能理解。而台灣領導人蔡英文於雙十發表的兩岸關係談話，若其表述較以往更為激進，大陸也會採取相應的反制作為。

◎工商時報

台股人氣回來了！金管會主委顧立雄9日在立法院財委會透露，台股季交易量5億元以上的「大戶」及交易1～5億元的「中實戶」人數，突破1萬人。另證交所公布，第三季成交值在1億元以下的散戶大幅攀升至223萬6,370人，創下近32季以來新高，代表台股人氣也強強滾。

國際貨幣基金（IMF）與世銀總裁周二同聲警告全球經濟展望惡化，IMF新任總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，貿易衝突導致全球經濟成長同步放緩，貿易戰可能讓2020年全球經濟損失7,000億美元，約占總生產毛額（GDP）的0.8％。

據世界經濟論壇（WEF）最新公布的「2019年全球競爭力報告」（2019 Global Competitiveness Report），新加坡擠下去年冠軍美國，成為全世界最具競爭力的國家。此外，香港強升至第3，中國大陸則保持在第28名。

(中時電子報)