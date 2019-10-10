一年一度的雙十國慶就在今天，國民黨執政縣市今年大肆慶祝，其中備受矚目的總統提名人韓國瑜主政的高雄市，今年也大肆慶祝中華民國國慶，今天一大早高雄市已湧入許多身穿國旗裝的熱情韓粉和藍營支持者，相當熱鬧。

據悉，這次國慶典禮，韓國瑜將親自主持，且也是高雄睽違多年來的地方官方盛大慶祝活動，而這場國慶典禮對明年要選總統的韓國瑜非常重要，如何展現，備受各界期待。

(中時電子報)