柯接郭。（張穎齊攝）

雙十節到來，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜10日上午7時許在北市府前廣場，共同出席國慶升旗活動。

上午7時15分，郭台銘搭車到場，由柯文哲親自迎接，2人熱情握手，隨後一同到會場和宋楚瑜相見，柯站在面對舞台中間、宋左、郭右。

不過，柯在現場與郭的交頭接耳較宋多，郭台銘和一旁的李縉穎不斷交談，宋楚瑜則和旁邊的議員黃珊珊交談，柯站在中間時，略為孤單。接著，3人齊開口唱國歌、國旗歌。

(中時 )