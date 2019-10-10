北市府廣場國慶 郭柯宋三巨頭同框唱國歌 07:372019/10/10 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭柯宋同台。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯接郭。（張穎齊攝） 雙十節到來，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜10日上午7時許在北市府前廣場，共同出席國慶升旗活動。 上午7時15分，郭台銘搭車到場，由柯文哲親自迎接，2人熱情握手，隨後一同到會場和宋楚瑜相見，柯站在面對舞台中間、宋左、郭右。 不過，柯在現場與郭的交頭接耳較宋多，郭台銘和一旁的李縉穎不斷交談，宋楚瑜則和旁邊的議員黃珊珊交談，柯站在中間時，略為孤單。接著，3人齊開口唱國歌、國旗歌。 (中時 ) #宋楚瑜 #郭台銘 #柯文哲 #國慶 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 芒果乾誰種的？柯文哲：大家都在操作 11:022019/10/06 政治 柯文哲簽書會 陳佩琪到場挺夫 14:352019/10/06 政治 郭台銘暗示 支持黃健庭參選下屆台北市長 18:022019/10/06 政治 爭不爭橘門票 郭應及早表態 04:102019/10/07 政治要聞 追求個人最大利益 才是郭中心思想 04:102019/10/07 政治要聞 親民黨再證實 將參與2020總統大選 十月底前確定人選 10:442019/10/09 政治 柯：綠打韓太順手 所以閒著來打我 13:102019/10/09 政治 嗆國慶把自己裝肖耶 扁親上陣回文 14:242019/10/09 政治 郭台銘為何尊馬？港媒曝他一箭三鵰之心 17:132019/10/09 政治 橘營握總統門票 絕對會用到 01:182019/10/10 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 LSE為蔡學位背書 彭文正開心到想開香檳 - 政治 見這人力挺韓國瑜 葉毓蘭驚呼：起風了！ - 政治 和馬英九共事8年 楊實秋爆馬真實一面 - 政治 韓冰不回台救父？沈富雄爆驚天內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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