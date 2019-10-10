網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自網頁）

又有一總統大選民調公布，結果顯示總統蔡英文以35.1%的支持度，領先國民黨總統候選人韓國瑜的27.9％，雙方差距從為7.2個百分點，但相比上個月差距13.7個百分點，韓國瑜一個月內追至個位數差距，顯示韓選情已觸底反彈，也讓韓黑們在網路上崩潰，直言不可能！

據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，韓國瑜支持度27.9％，蔡總統35.1％，雙方差距從上月底13.7個百分點，縮至7.2個百分點。總統大選進入百天倒數，韓有觸底反彈跡象。

對於這個民調結果，批踢踢一些網友表示不可置信，「我只相信最後兩個字『穩了』」、「要開始作黃金交叉了嗎」、「贏了！韓總贏了！韓粉贏了！我們贏了！」

但也有另一派網友認為，「庶民選總統，總統選庶民」、「許多人看不起韓國瑜的外型，學歷，言語表達方式，但是但是都知道他是個努力用心做事的人，而且執行力不錯、充滿活力，忌惡如仇，富有同情心，不貪污等，反過來再看看民近黨枱面上的人物及嘴臉，真是天壤之別！所以到了選舉最後關頭，大部分『討厭民近黨』的選民仍然會給韓國瑜機會的」！

(中時電子報)